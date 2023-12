Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter stiehlt Handtasche einer 49-jährigen Frau - Ehemann nimmt Verfolgung des Täters auf

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stahl am Mittwochnachmittag (06.12.2023) in Wehringhausen die Handtasche einer Frau, ließ diese jedoch fallen, als der Ehemann der 49-Jährigen die Verfolgung des Täters aufnahm. Gegen 15.30 Uhr entluden die Frau und ihr 54-jähriger Mann ihr Auto in der Bismarckstraße. Plötzlich erkannte die 49-Jährige, dass ein Mann ihre Handtasche vom Beifahrersitz des PKW genommen hatte und damit wegrannte. Der Ehemann der Frau wurde ebenfalls auf den Dieb aufmerksam und lief diesem hinterher. In der Kottmannstraße ließ der Unbekannte die Tasche fallen und flüchtete anschließend in Richtung der Augustastraße. Der Täter wird auf etwa 55 bis 60 Jahre geschätzt und war circa 175 cm groß. Er hatte graue Haare, einen grauen Bart und trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeanshose. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell