Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen - Mann beißt seiner Lebensgefährtin in die Wange

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte verwiesen einen 35-jährigen Mann in der Nacht von Mittwoch (06.12.023) auf Donnerstag nach einem Fall von Häuslicher Gewalt dessen Wohnung in Wehringhausen. Aus bislang ungeklärten Gründen entstand, gegen 00.15 Uhr, ein Streit zwischen dem Mann und seiner 30-jährigen Lebensgefährtin in deren gemeinsamer Wohnung. Im Zuge dieser Auseinandersetzung biss der 35-Jährige der Frau in die Wange. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein und verwiesen den Mann für zehn Tage der Wohnung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell