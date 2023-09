Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl von Kupfer

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 07:30 Uhr auf ein Firmengelände am Wintroper Weg eingebrochen. Nach jetzigen Erkenntnissen erbeuteten sie Kupferelemente. Aufgrund der Tatumstände ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abstransport der Beute ein Kraftfahrzeug benutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell