Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Kunde hilft Kiosk-Verkäuferin beim Stellen von Diebin

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die kurze Abwesenheit der Verkäuferin nutzte eine Frau am gestrigen Mittwochmorgen in einem Kiosk auf der Friedrich-Ebert-Straße für einen dreisten Diebstahl. Die Täterin betrat gegen 8:40 Uhr den Kassenbereich und nahm eine größere Summe Bargeld sowie neun Stangen Zigaretten und drei Dosen Kautabak an sich. Ein Kunde, der gerade einen Lottoschein ausfüllte, hatte die Frau allerdings bei dem Diebstahl beobachtet. Gemeinsam mit der Angestellten, die zurück in den Verkaufsraum gekommen war, jagte man der Diebin nach und konnte diese noch im Besitz des Diebesguts stellen. Die zum Ort des Geschehens gerufene Streife stellte die Identität der Tatverdächtigen fest. Es handelte sich bei ihr um eine 21-Jährige aus Kassel, die ihr Äußeres bei der Tatausführung mit einer Perücke mit rötlichen Haaren, einem Fischerhut, einer Sonnenbrille und einem Mundschutz verdeckt hatte, mutmaßlich um später nicht identifiziert werden zu können. Dank des aufmerksamen Zeugen wurde sie jedoch schon direkt bei der Tat erwischt. Da sie bei dem Diebstahl auch ein Messer mitführte, muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell