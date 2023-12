Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkohol und Medikamtente - Pkw-Fahrerin mit 2,61 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Sülfelder Straße

12.12.2023, 16.45 Uhr

Eine erheblich angetrunkene 46-jährige Seat-Fahrerin geriet am Dienstagnachmittag in der Sülfelder Straße im Wolfsburger Ortsteil Ehmen in die Kontrolle der Polizei.

Einer Streifenbesatzung fiel am Dienstagnachmittag die Fahrweise der 46-Jährigen auf, die mit ihrem Pkw die Sülfelder Straße aus Sülfeld kommend in Richtung Ehmen fuhr. Die Pkw-Fahrerin wechselte häufig die Geschwindigkeit und geriet beim Durchfahren einer Kurve zeitweise in den Gegenverkehr.

Bei der Kontrolle gab die Seat-Fahrerin, die in Begleitung ihres 14-jährigen Sohnes war, zunächst an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Da die Beamten jedoch Atemalkohol wahrnahmen, boten sie der 46-Jährigen einen Alco-Test an. Dieser zeigte schließlich einen Promillewert von 2,61 an. Nun gab die Fahrerin an, doch etwas Alkohol getrunken und zudem starke Schmerzmittel genommen zu haben.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Im Klinikum Wolfsburg wurden drei Blutproben zur Beweissicherung entnommen. Zudem wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der minderjährige Sohn wartete während der polizeilichen Maßnahmen in der Wache der Polizei.

Gegen die 46-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell