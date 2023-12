Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 85-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - Ersthelfer reagieren vorbildlich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße

11.12.2023, 16.20 Uhr

Am Montagnachmittag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg eine 85 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren einer Fußgängerampel von einer 64-jährigen Skoda-Fahrerin erfasst und schwer verletzt.

Die 64-Jährige befuhr mit ihrem Skoda am Montagnachmittag die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rothenfelder Straße. Nach bisherigen Ermittlungen übersah die Pkw-Fahrerin aus bisher nicht bekannten Gründen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Dort kam es zu einer Kollision mit der 87-Jährigen, die gerade die Straße überquerte. Die Fußgängerin geriet dabei unter den Pkw. Glücklicherweise reagierten Zeugen des Unfalls unverzüglich, in dem sie das Fahrzeug anhoben, um die Seniorin darunter hervorzuholen. Zudem leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungskräfte Erste Hilfe. Die 87-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Die Pkw-Fahrerin erlitt einen leichten Schock und wurde ambulant behandelt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das besonnene Verhalten der Ersthelfer, die der schwer verletzten Fußgängerin sofort halfen und somit auch den Rettungskräften eine schnelle medizinische Versorgung der Verletzten ermöglichten.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell