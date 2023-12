POL-WOB: Betrunkener Autofahrer versucht sich der Polizeikontrolle zu entziehen.

Königslutter, OT Rhode (ots) - Königslutter, Rhode, Sarlingstraße 07.12.2023, 14.30 Uhr - 17.30 Uhr Bargeld in noch genau festzustellender Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Sarlingstraße. Die Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise auf das ...

