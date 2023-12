Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Täter beraubt 28-Jährigen - Opfer leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

10.12.2023, 00.03 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 28 Jahre alter Wolfsburger von einem unbekannten Täter in Wolfsburg auf einem Gehweg an der Goethestraße beraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der 28-Jährige hielt sich am Sonntag um kurz nach Mitternacht an der Goethestraße in Höhe des Goetheparks auf und wartete auf ein Taxi. Plötzlich näherte sich ihm eine unbekannte Person und schlug ohne Vorwarnung auf den Wolfsburger ein. Daraufhin ging der 28-Jährige zu Boden und wurde nun von dem Täter mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Zeitgleich durchsuchte der Unbekannte die Taschen des Wolfsburgers und entwendete diesem seine Kreditkarte. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Schillerstraße. Der 28-Jährige nahm kurz die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden jedoch im Bereich des Kaufhofs aus den Augen.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, hatte einen Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Pullover, schwarze Weste, weiße Sneaker und ein helles Basecap.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell