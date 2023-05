Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Zwei Frauen bestohlen/Verdächtiger festgenommen

Groß-Rohrheim (ots)

In der Unterführung am Bahnhof entriss nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntagmorgen (30.04.), gegen 8.00 Uhr, ein 17-Jähriger einer 34 Jahre alten Frau die Handtasche. Die Frau konnte ihre Tasche anschließend wieder zurückerlangen und der Verdächtige flüchtete schlussendlich nur mit einer erbeuteten Medikamentendose vom Tatort. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung konnte die Polizei den 17-Jährigen noch am Bahnhof vorläufig festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine weitere ähnliche Tat ereignete sich zudem gegen 20.00 Uhr "Am Bienenpfad". Dort stieß ein noch unbekannter Mann eine 48 Jahre alte Frau zu Boden und wollte ihr die Handtasche entreißen. Die Frau wehrte sich gegen den Angreifer und wurde von ihm geschlagen. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß mit dem Mobiltelefon der Frau. Die 48-Jährige wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Bei dem Täter handelt es sich um einen größeren, schlanken Mann mit nicht ganz vollem Haar. Er trug eine blaue Hose und ein schwarzes Oberteil und hatte nach Angaben der Überfallenen ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060.

