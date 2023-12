POL-WOB: Pkw aufgebrochen - Täter entwenden Bargeld und Scheckkarten

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 10.12.2023, 00.03 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurde ein 28 Jahre alter Wolfsburger von einem unbekannten Täter in Wolfsburg auf einem Gehweg an der Goethestraße beraubt und dabei leicht verletzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Der 28-Jährige hielt sich am Sonntag um kurz nach Mitternacht an der Goethestraße in Höhe ...

