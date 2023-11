POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 18.11.2023

Bad Hönningen (ots) - Am Nachmittag des 17.11. wurde die Polizei Linz am Rhein über eine illegale Müllentsorgung auf einem Feldweg im Moorbachtal in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten die Beamten einen Müllhaufen mit Kleidung, Altglas und Plastikmüll auffinden, die der unbekannte Verantwortliche dort einfach entsorgte. In dieser Sache ein Hinweis der Polizei an den Verantwortlichen: In der Ortslage Bad Hönningen befinden sich diverse Altkleidercontainer, in welche ...

