Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. Konstanz) - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit parkendem Auto (07.11.2023)

Engen / Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstag um 20.30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße gekommen. Ein 52-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Mazda die Straße und kollidierte frontal mit einem geparkten Ford. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Alfa Romeo geschoben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten erst Atemalkohol und anschließend einen Alkoholwert im Atem von 1,6 Promille beim Fahrer fest. Am Mazda und Ford entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell