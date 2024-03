Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer sah Autoknacker?

Nidderau (ots)

Ein in der Straße "Am Sportfeld" abgestellter schwarzer BMW war Ziel eines Autoaufbrechers. Am Samstagabend, zwischen 19.20 Uhr und 19:50 Uhr, wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür des Autos eingeschlagen. Der Dieb öffnete die im Fahrzeug liegende Handtasche und entwende daraus eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach am Main, 03.03.2024, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

