Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen; Einbruch in Wohnung

Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen - Dreieich

Polizeibeamte nahmen am frühen Sonntagmorgen auf dem Dach eines Firmengebäudes in der Robert-Bosch-Straße, Höhe der 20er Hausnummern, zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 02.45 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass zwei Personen in das Bürogebäude eingebrochen sind, woraufhin sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort fuhren. Auf dem Dach eines Anbaus konnten dann durch die Polizei die zwei vermeintlichen Einbrecher im Alter von 25 und 30 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Vorher gelangten die Personen vermutlich über ein Fenster, welches aufgehebelt wurde, in das Gebäude, nachdem die Gauner an der Haupteingangstür gescheitert waren. Im Inneren durchwühlten die Diebe mehrere Schränke.

2. Einbruch in Wohnung - Neu-Isenburg

Am frühen Samstagabend nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Anwohner eines Zweifamilienhauses in der Fasanenstraße, im Bereich der 20er Hausnummern. Zwischen 19.15 Uhr und 19.50 Uhr verschafften sich der oder die Langfinger über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung im 1. Obergeschoss und entwendeten hieraus Bargeld und Schmuck. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 03.03.2024, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

