Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bewohner ertappt Einbrecher; Wer kann Hinweise geben? Grauer Skoda beschädigt; Falsche Polizisten am Telefon - Polizei möchte sensibilisieren

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bewohner ertappt Einbrecher - Nidderau/Heldenbergen

(jm) Dunkel gekleidet und 20 bis 25 Jahren alt soll der Einbrecher gewesen sein, der am Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße (50er-Hausnummern) eingebrochen war. Ein Bewohner bemerkte gegen 20 Uhr den Eindringling in der Küche, der daraufhin sofort über das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung davonlief. Zuvor verschaffte sich der Täter Zutritt zum umfriedeten Grundstück, kletterte auf eine dortige Garage und öffnete ein Fenster zur Wohnung. In der Küche ertappt, floh der Unbekannte anschließend ohne Beute. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Wer kann Hinweise geben? Grauer Skoda beschädigt - Nidderau/Ostheim

(cb) Der Fahrzeugführer eines grauen Skoda Octavia parkte diesen am Montagmittag am Fahrbahnrand der Limesstraße (einstellige Hausnummern). Als er dann das Auto am Dienstag, gegen 12.20 Uhr benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt hat und vom Unfallort flüchtete. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Die Beamten in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Falsche Polizisten am Telefon - Polizei möchte sensibilisieren - Stadt Hanau und Main-Kinzig

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten dreiste Betrüger am Donnerstagabend an Geld und Wertgegenstände eines Rentners in Birstein zu gelangen. Eine Diebesbande sei festgenommen und dabei ein Zettel mit seinem Namen aufgefunden worden. Mit dieser Legende rief ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Senior an. Nachdem dieser mitteilte, dass er keine Wertgegenstände habe, wurde das Gespräch kurz darauf beendet. Der Birsteiner informierte umgehend die Polizei. Die Betrüger versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Von daher möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Seien sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen. Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie einfach auf und rufen Sie selbst die Polizei an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

Offenbach 01.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell