POL-OF: Polizei Südosthessen lädt erneut zu "Biker-Safety-Touren" ein

Polizei Südosthessen lädt erneut zu "Biker-Safety-Touren" ein - Anmeldungen ab sofort möglich!

(jm) Eine gemeinsame Tour mit geschulten Motorradfahrern der Polizei durch den Main-Kinzig-Kreis unternehmen: Diese Gelegenheit bietet das Polizeipräsidium Südosthessen - nach dem Erfolg der erstmals stattfindenden Biker-Safety-Touren 2023 - auch dieses Jahr an drei Terminen an.

Diese finden am 26. Mai 2024, am 11. August 2024 sowie am 1. September 2024 statt. Die Bikerinnen und Biker können an dem jeweiligen Termin erneut eine von drei vorgeplanten Touren auswählen. Die jeweils rund 90 Kilometer langen Strecken führen durch den schönen sowie kurvenreichen Main-Kinzig-Kreis und bieten jeder Motorradfahrerin und jedem Motorradfahrer die Möglichkeit, das eigene Fahrverhalten zu verbessern. Auf den Rundkursen sind unter anderem kleine Zwischenstopps mit Gesprächen über die Besonderheiten der einzelnen Streckenabschnitte geplant, insbesondere mit den Hinweisen auf Gefahrenmomente sowie Unfallursachen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich die Teilnehmenden bei interessanten "Benzingesprächen" austauschen.

Jede Tour dauert rund dreieinhalb Stunden. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung der Teilnehmer angeboten. Anschließend bleibt natürlich noch genügend Zeit für weitere Gespräche auf Augenhöhe. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und die notwendigen Unterlagen zur Teilnahme finden Interessierte im Internet unter folgendem Link:

