Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Schadstoffbelasteter Müll in Naturschutzgebiet abgeladen

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt im Fall einer Umweltverschmutzung, die im Wasserschutzgebiet "An der Lehmgrube" in Ditzingen begangen wurden. Die bislang unbekannten Täter transportierten im Zeitraum von Freitag bis Montag mutmaßlich mit einer Gitterbox mehrere Kunstoff- und Blechfässer, die mit potentiell umweltschädlichen Stoffen gefüllt waren, in das Schutzgebiet und luden diese anschließend illegal ab. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Hinweise an Telefon 07142 405-400 oder E-Mail ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de.

