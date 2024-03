Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Polizisten am Telefon- Seniorin reagierte genau richtig - Polizei möchte sensibilisieren; Zeugensuche: Heckscheiben zweier Autos mit Gullydeckel eingeworfen und mehr

Vermisste ist wieder da

(cb) Die seit Mittwochnachmittag vermisste 14-Jährige aus Mühlheim konnte wohlbehalten angetroffen werden und wurde anschließend ihrem Vater übergeben. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

1. Falsche Polizisten am Telefon- Seniorin reagierte genau richtig - Polizei möchte sensibilisieren - Stadt und Kreis Offenbach

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten die Betrüger am Donnerstagvormittag an Geld und Wertgegenstände einer Seniorin in Neu-Isenburg zu gelangen. Eine Einbrecherbande sei festgenommen und dabei ein Zettel mit ihrem Namen gefunden worden. Mit dieser Legende rief ein angeblich besorgter Polizeibeamter "Herr Stein" an. Als dieser die Rentnerin nach Wertgegenständen fragte, wurde sie misstrauisch. Die betagte Dame erkannte, dass hier was nicht stimmen konnte und tat das einzig Richtige: Sie legte auf und informierte die Polizei. Es entstand kein Schaden. Die Betrüger versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Von daher möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Seien sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen. Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie einfach auf und rufen Sie selbst die Polizei an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

2. Zeugensuche: Mobiletelfone aus Geschäft gestohlen - Obertshausen/Hausen

(fg) Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, einen Laden zum Verkauf von Mobiltelefonen in der Seligenstädter Straße (40er-Hausnummern) betreten und sich zunächst beraten lassen. Schon während der Beratung soll das Duo immer wieder nach den Handys gegriffen haben; dies kam dem Mitarbeiter bereits seltsam vor. Im weiteren Verlauf haben die Unbekannten dann drei Mobiltelefone, an welchen eine Sicherung angebracht war, an sich genommen. In dem Zusammenhang schlugen sie auch den Mitarbeiter, um anschließend mit ihrer Beute flüchten zu können. Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls geführt. Der Mitarbeiter zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Männer waren etwa 1,75 Meter groß und hatten schwarze Haare. Beide hatten dunkle Kleidung an. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

3. Zeugensuche: Heckscheiben zweier Autos mit Gullydeckel eingeworfen - Dietzenbach

(lei) Nach einem Fall von Sachbeschädigung im Thomas-Mann-Ring am frühen Freitagmorgen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Täterhinweise. Der oder die Unbekannten hatten dort unter anderem zwei im Bereich der 40er Hausnummern auf einem Grundstück geparkte Autos in der Zeit zwischen 0.30 und 4 Uhr beschädigt, indem sie jeweils einen Gullydeckel in die Heckscheiben warfen und anschließend unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Noch ist unklar, woher die beiden Schachtdeckel stammen; eine Absuche durch die Beamten im umliegenden Bereich um den Tatort erbrachte bis dato keinen weiteren Aufschluss über deren Herkunft. Für entsprechende Mitteilungen hierzu und auch zu dem oder den Tatverantwortlichen ist die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 erreichbar.

4. Wer beschädigte den weißen VW Polo und flüchtete? -Dietzenbach

(cb) Die Polizei in Dietzenbach ist auf der Suche nach dem Verursacher eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag, zwischen 8 und 9.30 Uhr, Am Rathausplatz (einstellige Hausnummern) ereignet haben soll. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten VW Polo im Bereich der Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

Offenbach, 01.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

