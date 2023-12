POL-HI: Betrunkener auf E-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / OTTBERGEN (erb). Am Vormittag des 15.12.2023 bemerkte eine Nachbarin ein offenstehendes Fenster in einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in 31174 Schellerten, Ortsteil Ottbergen. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bislang unbekannte Einbrecher das Fenster aufgehebelt hatten, um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Täter diverse Räume, ...

