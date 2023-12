Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / OTTBERGEN (erb). Am Vormittag des 15.12.2023 bemerkte eine Nachbarin ein offenstehendes Fenster in einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in 31174 Schellerten, Ortsteil Ottbergen.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bislang unbekannte Einbrecher das Fenster aufgehebelt hatten, um sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Täter diverse Räume, Schränke und Schubladen. Aussagen zum Diebesgut können bislang nicht getätigt werden. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Am 14.12.2023 kam es bereits zu einem anderen Wohnungseinbruch in Ottbergen, siehe folgende Pressemeldung (Zeugenaufruf): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5672780. Ob es einen Zusammenhang beider Taten gibt, wird noch geprüft.

Auch in Bezug auf die hiesige Tat in der Waldstraße sucht die Polizei Bad Salzdetfurth nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände wahrgenommen? Unter der Telefonnummer 050639010 nimmt die Polizei Angaben entgegen.

