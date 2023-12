POL-HI: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth / Grasdorf: In der Nacht des 15.12., auf den 16.12.23 fand die HLS-Party der Michelsen Schule Hildesheim im Gewerbegebiet Holle, Ortsteil Grasdorf statt. Die angereisten Gäste nutzten hierbei die Fahrbahnseiten zum Parken ihrer Pkw. Auch das beschädigte Kraftfahrzeug, ein Audi A3 mit Hildesheimer Zulassung, wird in der Straße Weizenkamp, am Beginn des dortigen Wendehammers gegen ...

mehr