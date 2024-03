Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahmeerfolg von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl im Main-Kinzig-Kreis

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 01. März 2024.

Zwei Ladendiebinnen gefasst - Niedermittlau

(cb) Am Dienstagabend kam es zur Festnahme von zwei 23-jährigen Frauen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Waren aus mehreren SB-Mini-Supermärkten gestohlen zu haben. Zwei junge Frauen sollen am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, mutmaßlich mit Diebesgut auf dem Arm ein solches Verkaufsgeschäft in der Taunusstraße in Niedermittlau verlassen haben, als sie durch Sicherheitsmitarbeiter gestoppt wurden. Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau anschließend das von ihnen mitgeführte Fahrzeug sowie die beiden Wohnungen der 23-jährigen Frauen in Hanau und Gelnhausen. Im Zuge der Durchsuchungen wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Anhand der bisherigen Erkenntnisse kommen die beiden Tatverdächtigen für etwa 11-14 Taten aus solchen Selbstbedienungsläden im ganzen Main-Kinzig-Kreis in den vergangenen Wochen in Betracht. Schon kurz nach der Festnahme konnten den zwei Frauen durch sogenannte "Super-Recognizer" weitere Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zugeordnet werden. Super-Recognizer sind speziell geschulte Polizeibedienstete, die sich überdurchschnittlich gut Gesichter einprägen und diese wiedererkennen können. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend erkennungsdienstlich behandelt und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sie wurden am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Der zuständige Richter erließ jeweils Haftbefehl gegen die beiden Frauen, die jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden. Auf Beide kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls zu.

Offenbach,01.03.2024,Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell