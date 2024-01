Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht +++ Baustellendiebe zugange +++ Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Mosbacher Straße, Bismarckring, 29.01.2024, 07.45 Uhr bis 18.05 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 07.45 Uhr und 13.15 Uhr hebelten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Mosbacher Straße eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Durch eine Nachbarin konnten im Treppenhaus zwei fremde Frauen angetroffen werden. Diese wurden als ca. 20-25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß mit einem asiatischen Erscheinungsbild, schwarzen glatten Haaren und grauem Mantel sowie Schal bekleidet beschrieben. Zu einem unvollendeten Einbruch kam es zwischen 09.00 Uhr und 18.05 Uhr in einem Wohnhaus im Bismarckring. Hier scheiterten Unbekannte beim Versuch, die Eingangstür einer Wohnung aufzubrechen und flüchteten unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Oranienstraße, 27.01.2024, 16.00 Uhr bis 29.01.2024, 07.15 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Oranienstraße waren zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten Kupferkabel. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Straße der Republik, 29.01.2024, 16.10 Uhr,

(pl)Eine 73-jährige Fußgängerin wurde am Montagnachmittag in der Straße der Republik beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 16.10 Uhr aus Richtung Robert-Krekel-Anlage kommend die Fahrbahn, als sie von dem Pkw einer 55-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Hierbei erlitt die 73-Jährige schwere Verletzungen aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

