Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger greift zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendiebstahl beschäftigt die Polizei in der Kanalstraße. Am Mittwochmittag meldete sich eine 23-jährige Stadtbewohnerin bei den Schutzleuten und gab an, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Sie war zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Dort angekommen stellte sie fest, dass sich das Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rucksack befand. Die Frau ging davon aus, dass ein unbekannter Täter die Geldbörse auf dem Arbeitsweg aus der Tasche nahm. Wenige Stunden nach der Anzeige wurde die Börse aufgefunden. Die Bankkarte und ein zweistelliger Bargeldbetrag waren aber weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. |kfa

