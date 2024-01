Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Abgestellte Linienbusse angegangen +++ Führerschein war schon vor der roten Ampel weg

Wiesbaden (ots)

1. Abgestellte Linienbusse angegangen,

Wiesbaden, Wittelsbachstraße, 25.01.2024, 13.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag auf einem Busabstellplatz in der Wittelsbachstraße gewütet. Die Täter drangen gegen 13.20 Uhr in die Innenräume von drei dort abgestellten Bussen ein. In einem der Busse wurden die Nothämmer aus den Verankerungen gerissen und zum Teil entwendet. Darüber hinaus schlugen die Unbekannten zwei Glasscheiben des Busses ein und beschädigten bei einem weiteren Bus die unter dem Lenkrad befindliche Elektronik. Laut eines Zeugens soll es sich bei den Tätern um eine etwa zehnköpfige und dunkelgekleidete Jugendgruppe gehandelt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Führerschein war schon vor der roten Ampel weg, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Donnerstag, 25.01.2024, 15:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei einem Mann beim Überfahren einer roten Ampel erwischt, einen Führerschein hatte er jedoch schon vorher nicht mehr. Einer Streife der Diensthundeführerstaffel fiel gegen 15:20 Uhr in der Klarenthaler Straße ein VW Caddy auf, dessen Fahrer weiter beschleunigte, obwohl die Ampelanlage an der Kreuzung mit der Gneisenaustraße bereits "rot" zeigte. Nachdem der VW die Kreuzung trotz klarem Haltegebot überquert hatte, wurde er von der Streife angehalten und kontrolliert. Die Beamten mussten den 42-jährigen Fahrer allerdings nicht mehr auf den drohenden Verlust seines Führerscheins vorbereiten, denn der Mann besaß gar keinen. Somit wurde die weitere Fahrt unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

