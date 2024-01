Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub auf Kiosk gescheitert +++ Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Kiosk gescheitert,

Wiesbaden, Adlerstraße, 25.01.2024, 00.35 Uhr,

(pl)In der Adlerstraße kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk. Gegen 00.35 Uhr betraten zwei mit einer Schusswaffe und einer Axt bewaffnete Männer den Kiosk und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als dieser Aufforderung jedoch nicht direkt nachgekommen wurde, ergriff das Duo unverrichteter Dinge die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Einer der Täter wurde als ca. 25 Jahre alt, hellhäutig, mit einer kräftigen Statur und leichten X-Beinen beschrieben. Er sei mit einer schwarzen Steppjacke mit aufgesetzter Kapuze, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit einem roten Streifen, schwarzen Sneakers und einem schwarzen bis unter die Augen gezogenen Halswärmer bekleidet gewesen. Der Komplize sei ca. 25 Jahre alt, hellhäutig sowie schlank gewesen und habe eine dunkelblaue dünne Jacke, eine schwarze Jogginghose, helle Sneakers, eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen bis unter die Augen gezogenen Halswärmer getragen. Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dahlienweg, 24.01.2024, 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Mittwochs wurde ein Wohnhaus im Dahlienweg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentürscheibe des Hauses ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Wiesbaden, 23.01.2024, 18.00 Uhr bis 25.01.2024, 06.00 Uhr,

(pl)Rund um den Mittwoch hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei im Stadtbereich mehrere Kontrollen durchgeführt. Los ging es in der Nacht zum Mittwoch mit einer Kontrollstelle in der Mainzer Straße. Dort wurden innerhalb von knapp 1,5 Stunden 14 Fahrzeuge sowie 21 Personen kontrolliert und erfreulicherweise keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr am Mittwoch legten die Schutzmänner und Schutzfrauen der Wiesbadener Reviere den Fokus auf die Schulwegsicherung und führten in diesem Zusammenhang etliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus wurden zwei Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei zwei Verkehrskontrollen in der Ludwig-Erhardt-Straße sowie auf der B455 wurden im Laufe des Tages insgesamt 195 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Trauriger Spitzenreiter war ein Audi S3, welcher sich auf einer Probefahrt befand und die B455 bei erlaubten 70 km/h mit 120 km/h befuhr. Die am Steuer sitzende Person erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. In den Abendstunden des Mittwochs waren Polizeikräfte vorrangig im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben, sowie im Innenstadtbereich unterwegs. Hierbei fanden die Beamtinnen und Beamten beim Einkaufszentrum eine größere Menge Betäubungsmittel samt Feinwaage auf. In der Helenenstraße gelang es den Polizeikräften einen 20-jährigen Mann festzunehmen, der unter Verdacht steht, im dortigen Bereich mit Drogen gehandelt zu haben. Im weiteren Verlauf aufgefundenes Marihuana wurde sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen E-Scooterfahrers auf dem Platz der Deutschen Einheit stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Darüber hinaus war er berauscht mit dem Fahrzeug unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag wurde dann auf der Theodor-Heuss-Brücke eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier wurden keine Verstöße festgestellt.

