Polizei Hagen

POL-HA: 20-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle über BMW und kollidiert mit geparktem PKW - 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochabend (13.09.2023) wurde eine 18-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Hagener mit seinem BMW über die Preußerstraße in Richtung Haspe. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Skoda. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, seine 18-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der BMW als auch der Skoda stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell