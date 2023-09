Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger von Autofahrerin bei der Überquerung einer Straße erfasst

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Eilper Straße verletzte sich am Mittwoch (13.09.) ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall. Kurz nach Mitternacht wollte der 43-Jährige die Straße überqueren, als eine 29-Jährige mit ihrem Peugeot um die Kurve in Richtung Innenstadt fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste die Autofahrerin den Mann. Sie versuchte noch vergeblich auszuweichen, als sie den Hagener auf der Straße sah. Der 43-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der an dem Auto entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 1.000 Euro. (arn)

