POL-HA: Geparktes Auto rollt in Imbisswagen - zwei Männer verletzen sich durch heißes Frittieröl

Hagen-Boele (ots)

Mittwoch (13.09.) rollte ein Auto in der Schwerter Straße in einen Imbisswagen. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Hagener durch heißes Frittieröl. In der Mittagszeit um 13 Uhr stellte ein 43-Jähriger seinen Mazda auf einem Parkplatz ab. Durch das dortige Gefälle kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen, während der Mann eine Bankfiliale aufsuchte. Der unbemannte Mazda stieß mit dem Imbisswagen zusammen, in dem sich zu dieser Zeit zwei Personen befanden. Ein 38-jähriger sowie ein 30-jähriger Hagener zogen sich Verbrennungen durch heißes Frittieröl zu. Sie kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Durch die Wucht des Aufpralls war der gesamte Imbisswagen um einige Zentimeter in Richtung des Gehweges verschoben worden. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Polizei in einer leichten Schräglage, da diverse unter dem Wagen angebrachte Stützen sowie ein Holzkeil teilweise gebrochen, verschoben oder umgefallen waren. Darüber hinaus wurde ein Sperrpfosten umgeknickt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

