Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Durch Einsatz von Pfefferpistole verletzt +++ Betrunkener schlägt Sanitäter - Zeugenaufruf zur Pressemitteilung vom 21.01.2024 +++ Diebe und Einbrecher zugange

Wiesbaden (ots)

1. Durch Einsatz von Pfefferpistole verletzt, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 22.01.2024, 11.00 Uhr,

(pl)Aufgrund einer Körperverletzung mit einer Pfefferpistole kam es am Montagvormittag im Umfeld eines Mehrfamilienhauses in der Hollerbornstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde um kurz nach 11.00 Uhr gemeldet, dass im Eingangsbereich des Wohnhauses ein Hausbewohner von einem Nachbarn durch Sprühstöße mit einer Pfefferpistole im Gesicht verletzt worden sei. Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar zahlreiche Polizeikräfte vor Ort entsandt und die Hollerbornstraße zeitweise gesperrt. Der 67-jährige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung nicht mehr angetroffen werden, er ist bislang unbekanntem Aufenthaltes. Der durch die Sprühstöße mit der Pfefferpistole verletzte 67-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus erlitt eine 83-jährige Hausbewohnerin, welche dem Verletzten erste Hilfe leistete, in Folge des freigesetzten Reizstoffes Atemwegsreizungen. Sie wurde ambulant vor Ort behandelt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Betrunkener schlägt Sanitäter - Zeugenaufruf zur Pressemitteilung vom 21.01.2024, Mainz-Kastel, Am Königsfloß, 20.01.2024, 17.45 Uhr,

(pl)Nachdem am Samstagabend in Mainz-Kastel ein Sanitäter von einem betrunkenen 29-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht erhielt, sucht das 2. Polizeirevier nach weiteren Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Wie bereits in der am 21.01.2024 veröffentlichten Pressemitteilung berichtet, wollte eine Rettungswagenbesatzung am Samstag gegen 17.45 Uhr in der Straße "Am Königsfloß" einem Betrunkenen helfen. Im weiteren Verlauf soll dieser plötzlich wild um sich geschlagen, gegen den Rettungswagen uriniert und einem der Sanitäter einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Mann, konnte von den verständigten Polizeikräften in unmittelbarer Nähe festgenommen werden und kam nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Ausnüchterungszelle. (Link zur Pressemitteilung vom 21.01.2024)

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich mehrere Personen in der Nähe aufgehalten haben, welche jedoch nicht mehr von der Polizei angetroffen werden konnten. Diese bislang noch unbekannten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Imbiss von Einbrecher heimgesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 22.01.2024, 06.20 Uhr,

(pl)In der Friedrich-Bergius-Straße in Biebrich wurde am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Imbiss von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter brach gegen 06.20 Uhr die Eingangstür des Imbisses auf und entwendete das in der Kasse befindliche Kleingeld. Bei dem Dieb soll es sich Zeugenangaben zufolge um einen 35-45 Jahre alten, ca.1,75-1,80 Meter großen, schlanken und dunkelgekleideten Mann gehandelt haben. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Oranienstraße, 20.01.2024, 17.30 Uhr bis 22.01.2024, 07.00 Uhr,

(pl)Auf der Baustelle einer Schule in der Oranienstraße waren zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und erbeuteten mehrere Meter Kupferkabel. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Medenbach, Hockenbergstraße, 19.01.2024, 17.00 Uhr bis 22.01.2024, 19.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagabend einen Zigarettenautomaten in der Hockenbergstraße in Medenbach aufgebrochen. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Vandalismus in Friedhofstoilette,

Wiesbaden, Siegfriedring, 21.01.2024, 20.00 Uhr bis 22.01.2024, 06.20 Uhr,

(pl)In der Toilette des Friedhofs im Siegfriedring haben in der Nacht zum Montag Vandalen gewütet. Die Täter rissen die Papierhalterungen ab und warfen brennendes Toilettenpapier in die Toilettenschüsseln, wodurch diese beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell