Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gescheiterter Wohnungseinbruch - Festnahmen +++ Einbruch in Handyladen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Gescheiterter Wohnungseinbruch - Festnahmen, Wiesbaden, Adolfsallee, 29.01.2024, 02.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag kam es nach einem gescheiterten Wohnungseinbruch in der Adolfsallee zu zwei Festnahmen. Gegen 02.10 Uhr öffneten Einbrecher die Eingangstür der betroffenen Wohnung. Hierdurch wurde die schlafende Bewohnerin geweckt und schaltete das Licht an, woraufhin die Täter unmittelbar die Flucht ergriffen. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten die Polizeikräfte in der Nähe des Tatortes zwei 23 und 16 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen und mitgeführte Aufbruchswerkzeuge sicherstellen. Gegen die beiden Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Einbruch in Handyladen,

Wiesbaden, Blücherstraße, 26.01.2024 bis 27.01.2024,

(pl)In der Blücherstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein Handyladen von Einbrechern heimgesucht. Ein Anwohner bemerkte nachts die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Geschäftes und verständigte die Polizei. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hermann-Jansen-Straße, 26.01.2024, 16.00 Uhr bis 27.01.2024, 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag einen Zigarettenautomaten in der Hermann-Jansen-Straße aufgebrochen. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter sowohl an Bargeld als auch an Zigaretten aus dem Automaten gelangten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Diesel aus drei Lkw abgezapft,

Mainz-Kastel, Gottfried-Dörr-Straße, 26.01.2024, 16.30 Uhr bis 28.01.2024, 11.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag hatten es Diebe in der Gottfried-Dörr-Straße in Mainz-Kastel auf den Kraftstoff von drei Lkw abgesehen. Die Unbekannten machten sich an den Tanks der betroffenen Fahrzeuge zu schaffen und zapften mehrere Hundert Liter Diesel ab. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 26.01.2024, 19.00 Uhr bis 27.01.2024, 02.00 Uhr,

(pl)Am Freitagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 19.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Hierbei fanden die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben eine größere Menge Betäubungsmittel samt Feinwaage und Bargeld auf. Im Rahmen einer Kontrolle auf dem Dach des Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz wurden bei zwei Personen Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Innerhalb der Waffenverbotszone konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell