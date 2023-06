POL-BO: Nachtrag zum Laubenbrand in Herne: Hernerin (20) erliegt ihren Verletzungen

Herne (ots) - Am Dienstagnachmittag, 27. Juni, kam es in Herne zu einer Unfallflucht bei der ein elfjähriger Herner leicht verletzt worden ist. Die Polizei sucht einen beteiligten Radfahrer und Zeugen. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Elfjährige gegen 15.40 Uhr in der Parkanlage an der Eichendorffstraße in Herne-Röhlinghausen unterwegs. Hier kam es aus bislang ...

mehr