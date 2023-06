POL-BO: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind (11) - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Mehrere Jugendliche sind am Dienstagabend, 27. Juni, in eine Turnhalle einer Grundschule in Herne eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Turnhalle der Schule an der Königstraße 25 in Herne-Eickel. Hier randalierten die Täter, brachen einen Spind auf und verteilten diverse Sportgeräte in der Halle. Ein Zeuge beobachtete ...

mehr