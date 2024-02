Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfall mit Minderjähriger/Esens - Berauscht gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall mit Minderjähriger

Am Dienstag hat es in Wittmund einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 17.15 Uhr wollte eine Minderjährige auf einem E-Scooter die Auricher Straße überqueren, um in den Heidlandsweg zu fahren. Dabei übersah sie einen Pkw, der in Richtung Wittmund fuhr. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Minderjährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Autofahrer und seine 82-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Straße war in dem Bereich für ungefähr 2,5 Stunden gesperrt.

Esens - Berauscht gefahren

In Esens wurde am Dienstag ein Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-jährige Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte die Vorahnung. Der Test verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

