Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs /Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Norden - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren /Norden - Unfall im Kreisverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizisten haben am Dienstag eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle im Linienweg stellte sich heraus, dass die 47-jährige Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein Autofahrer fuhr am Dienstag unerlaubt durch Aurich. Der 52-Jährige wurde gegen 15.55 Uhr von Polizisten angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

In Norden hielten Polizeibeamte am Dienstag einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle gegen 13.45 Uhr stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs war. Ein entsprechender Test verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Unfall im Kreisverkehr

Zwei Autos sind am Dienstag in Norden zusammengestoßen. Eine 42-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 18.45 Uhr in den Kreisverkehr in der Straße Am Markt einfahren. Dabei übersah sie eine 21-jährige Opel-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Opel wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 11 000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell