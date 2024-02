Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Unfall leicht verletzt/Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht/Ihlow - Unfall mit Schwertransport

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall leicht verletzt

Am Montag hat es in Norden einen Unfall gegeben. Ein 61-jähriger Skoda-Fahrer bog gegen 14.50 Uhr von der Mozartstraße in den Lehmweg ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 17-jährigen Fahrradfahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Montag in Norden sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein derzeit unbekannter Fahrer eines blauen Kleinwagens auf der Hafenstraße in Richtung B72. Im Kreuzungsbereich fuhr er gegen 18.20 Uhr auf einen Opel auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen davorstehenden Ford geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Fahrer des blauen Autos bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Ihlow - Unfall mit Schwertransport

In der Nacht auf Dienstag hat es in Ihlow einen Unfall mit einem Schwertransport gegeben. Das Fahrzeug samt Spezialauflieger fuhr auf der der Straße Simonswolder Weg. Das Fahrzeuggespann kam gegen Mitternacht von der Fahrbahn ab und kippte um. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 56-jährige Führer des Anhängers alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

