Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Diesel entwendet/Leezdorf - In Lagerhalle eingebrochen/Norden - Bagger beschädigt/

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Diesel entwendet

In Ihlow wurde am Wochenende Kraftstoff aus einem Hubsteiger entnommen. Unbekannte Täter zapften in der Straße Grootlandsweg ungefähr 70 Liter Diesel aus der dort befindlichen Arbeitsbühne und entwendeten zudem die Batterie. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Ihlow unter 04929 917850.

Leezdorf - In Lagerhalle eingebrochen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Leezdorf. Unbekannte Täter haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Ovelgönner Weg verschafft. Sie entwendeten mehrere Fahrzeugteile eines in der Halle stehenden Treckers. Der Einbruch fand in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, statt. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Bagger beschädigt

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Norden einen Bagger beschädigt. Im Einfahrtsbereich einer Bildungseinrichtung in der Zinngießerstraße stand ein Anhänger. Auf diesem befand sich ein Mini-Bagger. Die Täter beschädigten sowohl den Bagger als auch den Anhänger und zerstachen die Reifen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Personen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell