Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw kollidiert mit Leitplanke

Hammerstein (ots)

Am Montagabend befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die B 42 aus Richtung Leutesdorf und wollte in Hammerstein in den Burgweg abbiegen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An dieser, sowie dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell