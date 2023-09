Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Kind fährt gegen PKW und entfernt sich vom Unfallort

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr, hielt eine 60jährige Frau aus Lemgo mit ihrem PKW Mitsubishi am Kreisverkehr Bruchweg / Bismarckstraße an, um die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer zu gewähren. Dabei fuhr sie mit der Front ihres Autos leicht in den Bereich der dortigen Querungshilfe. Ein Kind auf einem Fahrrad, geschätzt etwa acht Jahre alt, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kastanienwall kommend in die rechte Fahrzeugfront des Mitsubishi. Es entstand ein Sachschaden. Der junge Radfahrer fasste sich, schaute die Autofahrerin an und fuhr anschließend davon. Es handelte sich dabei um ein etwa 8jähriges Kind auf einem gelben Fahrrad. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich durch den Aufprall verletzt hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

