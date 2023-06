Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer BMW ist am Dienstag, 20. Juni 2023, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Delmenhorst beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte parkte den Pkw um 13:08 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Bremer Straße, Höhe Nordenhamer Straße. Als er gegen 13:20 zurückkehrte, stellte er Schäden am Heck fest, die durch die Kollision mit einem anderen Pkw entstanden sein mussten. Ein Verursacher war aber nicht mehr vor Ort. Insgesamt entstanden am BMW Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Wer auf dem Parkplatz einen möglichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

