POL-PDLD: Radfahrer uneinsichtig

Landau (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Königstraße in Landau in der Nacht zum 14.09.2023, konnte der Tatverdächtige im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gegen 02:00 Uhr im Innenstadtbereich durch Zivilkräfte festgenommen werden. In seinem Rucksack wurde unter anderem ein Laptop gefunden, welches aus dem Wohnungseinbruch stammte. Der 41-Jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und am Nachmittag des 14.09.2023 dem Haftrichter vorgeführt. ...

