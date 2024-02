Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Glasscheibe eingeschlagen/Esens - Parkplatzleuchte beschädigt/Esens - Mit Softairwaffen unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Glasscheibe eingeschlagen

In Wittmund wurde über das Wochenende die Scheibe eines Cafés zerstört. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe in der Brückstraße ein und flüchteten dann. Tatzeitraum ist von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Esens - Parkplatzleuchte beschädigt

Unbekannte haben ins Esens eine Parkplatzleuchte beschädigt. Die Täter demolierten die Lampe auf einem Parkplatz in der Jeverstraße. Tatzeitraum ist Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Mit Softairwaffen unterwegs

Am Montag wurde die Polizei durch mehrere Anrufe darüber informiert, dass sich in Esens zwei Personen mit einer Waffe in der Molkereistraße aufhalten sollen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um Softairwaffen handelte. Die Polizeibeamten nahmen einer 22-jährigen Frau und einem 53-jährigen Mann die Softairwaffen ab. Gegen beide Personen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell