Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Medikamenteneinfluss ein Fahrzeug geführt

Rinteln - OT Engern (ots)

(swe). Ein 82-jähriger Mann aus Rinteln befährt am 1. Februar gegen 18.30 Uhr die Westendorfer Straße in Engern und kommt dabei im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Etwa 100 Meter fährt er dann über ein Feld, bevor er sich am Ende festfährt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten steht, die möglicherweise nicht mit der Teilnahme am Straßenverkehr vereinbar sind. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Bericht an die Führerscheinstelle wird gefertigt. Jetzt wird wegen der Teilnahme am Verkehr unter Medikamenteneinwirkung ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann geführt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man bei verordneten Medikamenten immer in Absprache mit dem Arzt oder Apotheker prüfen sollte, ob man bei Einnahme der Medikamenten ein Fahrzeug führen darf.

