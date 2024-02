POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) Auf dem Dr.-Witte-Platz in Bückeburg ist am Dienstag gg. 11.30 Uhr ein 80jähriger Obernkirchener von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Senior, der in Begleitung seiner Ehefrau war, ist von einem Mann in schlechtem Deutsch angesprochen worden. Dieser sei dem Obernkirchener sehr nahegekommen und es kam zu einem kurzen Körperkontakt. Erst ca. 5 Minuten später stellte der 80jährige fest, dass ihm seine Geldbörse aus der Jackeninnentasche ...

mehr