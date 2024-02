POL-NI: Rehburg-Loccum/Wiedensahl- Zweifacher Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Nienburg (ots) - (Oth) Am Mittwoch, den 31.01.2024 kam es in Steyerberg im Lönsweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Paktdienstes setzte einen weißen Mercedes-Benz Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen im Wendehammer zurück und kollidierte hierbei mit einer Betonmauer. Der Fahrer stieg nach dem Verkehrsunfall aus, schaute sich den Schaden an und richtete die Mauer. An der ...

mehr