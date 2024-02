POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) In der Zeit von Freitag bis Sonntag sind am Bückeburger Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen worden. Am Freitag ist einem Bückeburger sein ungesichertes Fahrrad der Marke Giant, Typ Argemto 2, am Bahnhof abhandengekommen. Das Fahrrad stand dort von 07.00 Uhr an, bis der Eigentümer um 13.00 Uhr den Diebstahl bemerkt hatte. Ein weitere Geschädigter aus Rostock, der beruflich zwischen der Hansestadt und Bückeburg pendelt, erstattete am Sonntag eine ...

mehr