Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstähle

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag sind am Bückeburger Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen worden. Am Freitag ist einem Bückeburger sein ungesichertes Fahrrad der Marke Giant, Typ Argemto 2, am Bahnhof abhandengekommen. Das Fahrrad stand dort von 07.00 Uhr an, bis der Eigentümer um 13.00 Uhr den Diebstahl bemerkt hatte.

Ein weitere Geschädigter aus Rostock, der beruflich zwischen der Hansestadt und Bückeburg pendelt, erstattete am Sonntag eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls. Dem Rostocker ist aus dem Fahrradständer am Bahnhof das abgeschlossene rote Herrenfahrrad mit weißer Aufschrift "Gosch Sylt" bzw. "Ordentlich Gosch geben" entwendet worden.

Von Samstag auf Sonntag versuchte sich ein Straftäter beim Aufbrechen einer Fahrradgarage in der Bückeburger Petersilienstraße. Die Fahrradgarage ist einem Mehrfamilienhaus zugehörig, wobei an dem Türschloss Beschädigungen und ein herausgebrochenes Holzelement festgestellt werden konnten. Zu einem Diebstahl eines der untergestellten Fahrräder kam es nicht.

