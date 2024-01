Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Polizei verzeichnet aktuell mehrere Diebstähle von Handtaschen und Rucksäcken aus Fahrradkörben

Nienburg (ots)

(Oth) Bereits im Sommer des letzten Jahres kam es in Nienburg zu mehreren Fällen von Diebstählen, bei dem ein Täter Handtaschen oder Rucksäcke aus Fahrradkörben entwendete. Dabei fuhr der Dieb hinter den Geschädigten her, schloss auf Höhe des hinteren Fahrradkorbes auf und nahm im geeigneten Moment die ungesicherte Tasche unbemerkt heraus.

Die Geschädigten bemerkten den Diebstahl meist erst beim Eintreffen an ihrem Zielort. Die Zielgruppe der Täter sind ältere Damen, welche ihre Taschen ungesichert in dem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger transportierten.

So kam es auch am Sonntag, den 28.01.2024 zu einem Diebstahl eines Rucksacks aus dem Fahrradkorb einer Nienburgerin. Die 75-Jährige befuhr gegen 12:45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Berliner Ring, ihren Rucksack hatte sie in ihrem Fahrradkorb auf dem Heckgepäckträger abgelegt. In ihrem Rucksack hat sich eine Geldbörse mit diversen Karten und 80 Euro Bargeld sowie ihr Mobiltelefon befunden.

Da aktuell die Zahl der Diebstähle dieser Variante im Stadtgebiet Nienburg wieder zunehmen, möchte der zuständige Sachbearbeiter, Polizeioberkommissar Karri, die Bevölkerung sensibilisieren. Er selbst ermittelt seit einiger Zeit an den Diebstählen und konnte bereits einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Einige Fälle konnte er einem 39-jährigen Nienburger zuordnen.

Trotzdem empfiehlt er, Handtaschen und Rucksäcke mit wertvollen Gegenständen während der Fahrt nicht lose in den Fahrradkorb zu legen. Generell sollten Wertsachen bestenfalls in verschlossenen Innentaschen am Körper getragen werden. Zudem können Handtaschen oder Rucksäcke beispielsweise mit Spanngurten gesichert werden, in einem Fahrradkorb vorne am Lenkrad oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden. Eine weitere Möglichkeit biete das Abdecken des Fahrradkorbes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell