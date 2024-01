Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke- Zeugenaufruf nach Einbruch in einer Tierarztpraxis

Nienburg (ots)

(Oth) In der Zeit zwischen dem 26.01.2024, 18:00 Uhr und dem 29.01.2024, 08:30 Uhr kam es in Steimbke zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Unbekannte Täter gelangen durch gewaltsames Eindringen in die Praxis. Sie entwendeten etwa 300 Euro Bargeld, einen Safe und zusätzlich ein Medikament in 100 ml Flaschen, dessen unsachgemäße Einnahme zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen kann.

Die Polizei Steimbke hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05026/90085-0 zu melden.

Insbesondere ergeht hiermit die Sensibilisierung bezüglich der Medikamente. Sollte das Medikament in Verbindung mit anderen entwendeten Gegenständen aufgefunden werden ist besondere Vorsicht gebot, zusätzlich sollte zeitnah die Polizei informiert werden.

