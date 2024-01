POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Am Montag, den 29.01.2024, ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten in Stadthagen. In der Seiler Straße hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:45 Uhr den linken Außenspiegel eines Ford beschädigt. An dem Ford eines 51-Jährigen aus Lüdersfeld ist ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Der Toyota einer 37-Jährigen stand zwischen 10:50 Uhr und ...

mehr